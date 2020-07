Brucia la Cattedrale di Saint Pierre a #Nantes.



Un altro elettricista distratto ?#Francia pic.twitter.com/5H6S2RWFfL — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) July 18, 2020

ll sito di Le Parisien pubblica foto riportate sui social media della chiesa in fiamme, l'incendio sarebbe iniziato verso le 7.30 del mattino e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme.

di Saint Pierre a. L'è scoppiato stamattina presto all'interno della cattedrale di Saint Pierre et Saint Paul la cui prima pietra fu posata nel 1434 (ci vollero 457 anni per completarla). Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con moltissimi vigili del fuoco schierati sul posto. Il rogo arriva a distanza di 15 mesi da quello di Notre Dame a Parigi.