Nanga Parbat, il dramma di Tom Ballard: sua madre morì nelle stesse zone in cui è disperso lui

è l’alpinista inglese disperso insieme asul Nanga Parbat, in Pakistan: le ricerche, tra qualche intoppo, sono ancora in corso, sebbene abbiano avuto rallentamenti dovuti prima alle tensioni tra India e Pakistan, poi all’agenzia che avrebbe dovuto portare l’alpinista basco Txikot e i suoi droni vicino al luogo della scomparsa, ma che ha rimandato tutto a domani per motivi legati ai pagamenti.Ballard, come riporta il Corriere della Sera, è protagonista di un vero e proprio dramma familiare: sua madre Alison Hargreaves infatti, alpinista come lui, morì dopo aver raggiunto la vetta del K2,stesso insieme a Nardi.Sua madre peraltro non mancò di suscitare polemiche quando, incinta proprio di Tom al sesto mese, scalò la cima dell’Eiger. Era un’alpinista celebre e di fama, Alison: morì nel 1995, nella zona del K2. Suo figlio ha voluto seguire le sue orme, e più volte ha detto di essere sicuro che lei sarebbe stata fiera di lui: speriamo che in questo caso non segua le sue orme fino in fondo, e che torni sano e salvo a casa.