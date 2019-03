Daniele Nardi, chi è l'alpinista disperso dal 24 febbraio sul Nanga Parbat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un alpinista italiano,, è disperso da domenica nella zona del Nanga Parbat, in Pakistan: era impegnato nella scalata invernale dello sperone del Mummery, insieme al compagno di scalate Tom Ballard. Nardi è noto per essere ilnato al di sotto del Po ad aver, le due vette più alte del mondo, ed è uno degli alpinisti più famosi in Italia.Nato il 24 giugno del 1976,è autore del libri La migliore gioventù - Vita, trincee e morte degli sportivi italiani nella Grande Guerra e In vetta al mondo - Storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni, scritto insieme a Dario Ricci. Nel 2002 Nardi ha toccato per la prima volta lasul Cho Oyu, sesta montagna più alta del mondo, mentre nel 2011 ha realizzato la spedizione, per posizionare la stazione di monitoraggio più alta del mondo per avere aggiornamenti in tempo rale sul clima.Ambasciatore per i diritti umani nel mondo (sostiene progetti di solidarietà in Nepal e Pakistan), nel 2011 è stato premiato dal CAI e dal CAAI per la scalata del Bhagirathi in India, mentre nel 2013 ha avuto il Premio Coni Lazio per meriti sportivi. La sua prima scalata a quota 4mila metri in solitaria l’ha affrontata giovanissimo, ad appena 19 anni.