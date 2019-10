Muore a 15 anni per salvare la sorellina di 5 da un malvivente, la famiglia sconvolta: «È un eroe»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 17:57

Cerca die. Khyler Edman,della Florida, è stato un eroe. Il ragazzo è stato trovato morto in casa dopo averAlcuni vicini hanno chiamato la polizia segnalando la presenza di una persona sospetta nel quartiere e quando i poliziotti hanno provveduto al sopralluogo hanno trovato il corpo dell'adolescente.Il giovane avrebbe visto entrare l'uomo in casa, presumibilmente per rubare, e per paura che potesse fare del male alla sorellina si è scagliato contro di lui. Tra i due c'è stata una violenta lite che ha visto il 15enne avere la peggio. Non sono noti con precisione i dettagli dell'aggressione, ma per ora l'uomo è stato accusato di furto e non di omicidio. Fortunatamente la bambina più piccola non ha riportato alcuna lesione ed è stata trovata sana e salva in casa dagli agenti.Secondo la stampa locale, la famiglia è sconvolta dall'accaduto e ha voluto raccontare la storia perché tutti sappiano che il loro bambino è morto da eroe