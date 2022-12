Muore a 22 anni dopo essere stata investita da un'auto della polizia: la tragedia la notte della Vigilia di Natale

Rachael Louise Moore è morta la notte della Vigilia di Natale dopo essere stata investita da un'auto della polizia. La ragazza 22 enne è stata colpita intorno alle 20:10 e non è riuscita a sopravvivere per le ferite riportate dall'incidente, avvenuto a Liverpool. La famiglia in lutto devastata dal dolore ha ricordato la 22enne tra le lacrime, chiedendo ora rispetto e privacy.

Foggia, bambino di 8 anni travolto da un'auto e ucciso: la tragedia la sera di Natale

Inondazioni Filippine: 8 morti, 19 dispersi e 46mila evacuati

Attacco di droni a base russa a centinaia di chilometri dal confine, tre militari morti. Mosca accusa l'Ucraina: è il secondo questo mese

Cosa è successo

La polizia di Merseyside, capoluogo del Liverpool, continua a fare appello su Facebook per i testimoni a seguito dell'incidente mortale stradale avvenuto la vigilia di Natale. Alle 20.10 circa di sabato 24 dicembre, i servizi di soccorso sono stati chiamati a Sheil Road per segnalare che un veicolo della polizia segnalato si è scontrato con un pedone.



La famiglia di Rachael ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Rachael Louise Moore di 22 anni, amata figlia di Alison e Ian, sorella di Ben e nipote tanto amata di Nana Sue. Compagna di Jack e amica premurosa di molti. Mancherà tantissimo a tutti coloro a cui ha toccato la vita. La famiglia chiede che la propria privacy sia rispettata in questo momento devastante».



Il sergente investigativo Kurt Timpson dell'Unità investigativa MATRIX Grave Collision ha dichiarato: «A seguito della morte di Rachael stiamo fornendo assistenza all'Ufficio indipendente per la condotta della polizia (IOPC) che ha avviato un'indagine. I nostri sinceri pensieri e condoglianze vanno alla famiglia di Rachael che è stata lasciata devastata da questo tragico incidente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA