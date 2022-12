Foggia, bambino di 8 anni travolto da un'auto e ucciso mentre giocava a pallone: la tragedia la sera di Natale

Un bambino di 8 anni è stato investito ed è morto la sera di Natale nei pressi di Borgo Segezia, alla periferia di Foggia. Il ragazzino, di origine albanese, si trovava sul ciglio della strada statale 90, travolto da un'auto condotta da una donna. La polizia sta indagando sull'accaduto per ricostruire l'esatta dinamica.

Morta sbranata dai suoi cani, il racconto choc della figlia: «Quando l'ho trovata era viva, mi ha detto "non respiro"»

Incidente sull'Appia, schianto tra due auto: morto un 52enne, ferito consigliere nazionale di Forza Italia

Zona senza illuminazione

La tragedia si è consumata tra Foggia e Bovino, in località Borgo Segezia, in una zona senza illuminazione, dove ci sono poderi di campagna e masserie. Trasportato in ospedale a Foggia, il bambino è deceduto poco dopo. A quanto si apprende, il piccolo stava giocando a pallone e si trovava sul ciglio della SS90, nelle vicinanze di un podere, quando sarebbe stato investito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA