Incidente sull'Appia, schianto tra due auto: morto un 52enne, ferito consigliere nazionale di Forza Italia

Incidente sull'Appia la vigilia di Natale. Nel tardo pomeriggio del 24 dicembe, due auto si sono scontrate al chilometro 125 della statale, nel territorio di Fondi, in provincia di Latina. Francesco Coniglio, 52 anni di Itri, è morto. Ferito Ciro Russo, 25enne informatore farmaceutico, consigliere nazionale di Forza Italia e coordinatore comunale di FI Giovani di Formia.

L'incidente a Fondi

Le due auto che si sono scontrate erano una Ford Focus e una Mercedes. Quest'ultima era guidata dalla vittima. Le macchine stavano viaggiando in senso opposto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Gaeta. Sulla dinamica dello scontro stanno indagando i carabinieri di Fondi.

Ciro Russo, che con due colleghi di partito era diretto a Fondi per un incontro con il leader azzurro Claudio Fazzone, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: «Grazie di cuore a tutti per i numerosi e affettuosi messaggi di vicinanza, chiamate, interessamenti. Dovrò sottopormi ad un'operazione al polso, ma tutto sommato sto bene. L'impatto è stato devastante, lo spavento fortiissmo - ha scritto Russo - Una preghiera per chi non ce l'ha fatta, e per chi sta ancora lottando. L'augurio più grande che io possa farvi è che sia per tutti un Natale di rinascita».

