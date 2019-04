Dimentica di comprare le cosce di pollo per la cena, la moglie lo uccide a coltellate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildimentica di comprare leal supermercato eUna donna si è scagliata contro il marito, pugnalandolo adopo che l'uomo era rientrato a casa senza le cosce di pollo che avrebbe dovuto preparare per la cena. La coppia ha avuto una violenta discussione, dopo la dimenticanza, sfociata in tragedia.I fatti si sono svolti nella contea di Lujiang, nella provincia di Anhui, in Cina. L'uomo era tornato a casa senza il pollo così la moglie ha preso un coltello da cucina e ha iniziato a trafiggerlo. Secondo quanto riporta il Daily Mail , la donna ha mirato direttamente al cuore con l'intento di ucciderlo. I parenti della vittima hanno descritto la donna come una persona molto viziata e aggressiva.I vicini hanno raccontato di liti continue in casa, pare che spesso le grida della coppia fossero avvertite da tutto il vicinato. Quella sera l'uomo era a una cena di lavoro quando la moglie lo ha chiamato per dirgli di portarle delle cosce di pollo, al suo rientro però si era dimenticato, mandando su tutte le furie la donna. Durante l'aggressione la mamma della vittima, che viveva con loro, era in bagno, così quando è uscita ha visto il figlio colpito al petto e ha chiamato i soccorsi.Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare. La coppia aveva anche due figli, pare che il rapporto tra i due si fosse incrinato dopo che la suocera si era trasferita in casa. Ora la moglie è stata arrestata ed è in attesa di processo.