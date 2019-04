Toglie il preservativo durante un rapporto con una prostituta e viene condannato per stupro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simentre facon unae viene condannato. L'accusa per Lee Hogben è quella di, visto che avrebbe costretto una donna a fare sesso contro il suo volere. Il 35enne avrebbe iniziato il rapporto con un condom, per poi toglierlo contro il volere della donna che lo avrebbe pregato di non farlo, e andando così contro il suo volere.Stando a quanto ricostruito dalla Corte di Bournemouth, l'uomo ha contattato la prostituta in un sito di incontri online, dove veniva da subito specificato che i rapporti si sarebbeto consumati solo con il preservativo. Durante il rapporto però Hogben lo ha tolto minacciando la donna che non ha quindi potuto opporre resistenza. «L’ha minacciata. Le ha detto che aveva picchiato la gente e derubato la gente», ha spiegato il procuratore che ha poi precisato che la donna sarebbe arrivata a pregarlo di non farlo.Uscita dall'albergo, come riporta anche il Daily Mail , è subito andata alla polizia denunciando l'accaduto. L'uomo è stato così arrestato e ora è stato condannato a 12 anni di carcere. Il suo avvocato difensore ha provato a giustificarlo dicendo che il suo assistito avrebbe subito gravi traumi che lo avrebbero portato ad agire in questo modo, ma il magistrato ha comunque proseguito con il massimo della pena.