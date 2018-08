Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Populista e xenofobo cede al fascino di una donna orientale. Per Sandberg,58 anni,, noto per le sue idee, tanto che il suo motto è: "Razze, religioni e culture diverse non devono mescolarsi" si èLa donna è stata costretta a fuggire dal suo paese perché la famiglia le aveva combinato il matrimonio ma lei si rifiuta categoricamente di sposare quell'uomo. Due opposti che pure si sono innamorati e hanno dimostrato quanto poi il razzismo e la diffidenza verso altre culture si basi principalmente sulla mancanza di conoscenza. Bahareh è arrivata in Norvegia all'età di 16 anni e per tre volte si è vista rifiutare la richiesta di asilo politico. Rientrata in Iran è fuggita di nuovo dopo che la famiglia aveva organizzato un matrimonio combinato e nel 2008 è riuscita ad ottenere il permesso di soggiorno come rifugiata.Il ministro è divorziato e con tre figli e proprio lui, che voleva introdurre i braccialetti elettronici per i richiedenti asilo, si è innamorato di una rifugiata. Probabilmente non si lascerà più andare alle dichiarazioni estreme per le quali è diventato famoso, la speranza è che possa diventare un esempio per tutti e che la sua storia veicoli un messaggio di maggiore tolleranza.