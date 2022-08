Groenlandia, club dei miliardari finanzia la caccia ai minerali rari. Bezos, Bloomberg e Gates tra sponsor. Cosa sta succedendo

Alcuni degli uomini più ricchi del mondo stanno finanziando una massiccia caccia al tesoro sulla costa occidentale della Groenlandia. Del gruppo di Paperoni fanno parte Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates: l'obiettivo sono i giacimenti di minerali rari utili per alimentare centinaia di milioni di veicoli elettrici e batterie per immagazzinare energia rinnovabile.

Morning news, la battuta epica di una signora in diretta: «Ci siamo rinfrescate anche la....». Il video è virale

Secondo la Cnn il club di miliardari sta sostenendo finanziariamente Kobold Metals, una società di esplorazione mineraria e una startup con sede in California. L'azienda ha stretto una partnership con Bluejay Mining per trovare in Groenlandia i metalli rari e preziosi. Insomma, la scommessa è che sotto la superficie delle colline e delle valli dell'isola di Disko e della penisola di Nuussuaq in Groenlandia ci siano quantità di nichel e cobalto tali da consentire la transizione energetica verde. Ora trenta geologi, geofisici, cuochi, piloti e meccanici sono accampati nel sito dove Kobold e Blujay stanno cercando il tesoro sepolto.



«Stiamo cercando un giacimento che sarà il primo o il secondo giacimento di nichel e cobalto più significativo al mondo», ha dichiarato alla Kurt House, Ceo di Kobold Metals. La scomparsa dei ghiacci dell'Artico, sulla terraferma e nell'oceano, mette in rilievo evidenzia una dicotomia unica: la Groenlandia è il punto di riferimento per gli impatti del cambiamento climatico, ma potrebbe anche diventare il punto di riferimento per l'approvvigionamento dei metalli necessari a risolvere la crisi. La Cnn ha pubblicato il primo video dell'attività in corso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA