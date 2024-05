Halle Berry: «Sono in menopausa, ok? Dobbiamo eliminare la vergogna: è una parte normale della nostra vita di donne»

di Morgana Sgariglia

«Sono in menopausa, ok?» così ha urlato Halle Berry, attrice e modella di 57 anni, parlando del delicato momento fisiologico femminile davanti al Campidoglio di Washington. La sua ammissione è stata accolta da risatine provenienti dalla folla che la stava ascoltando. «Bisogna eliminare la vergogna dalla menopausa - ha proseguito Berry con fervore - Dobbiamo parlare di questa parte molto normale della nostra vita. I nostri medici non sanno nemmeno usare le parole adeguate, figuriamoci guidarci attraverso questo viaggio».

Cosa è successo

L'attrice è salita su un podio giovedì scorso per sostenere il disegno di legge appena presentato da alcuni senatori statunitensi che prevede maggiori risorse da destinare all'evento fisiologico che contraddistingue la vita delle donne.

Halle Berry ha raccontato di aver incontrato di recente il suo medico, più giovane di lei, e ha descritto come fosse riluttante a parlare di menopausa, almeno fino a quando l'attrice non ha insistito a discuterne per normalizzarla. Secondo lei, questo sarebbe un segnale del fatto che i dottori americani non ne siano esperti e dello stigma che la circonda.

Negli ultimi mesi, Berry ha sperimentato sintomi dolorosi durante la perimenopausa, che si verifica prima della menopausa, quando i livelli di estrogeni di una donna iniziano a diminuire. Il suo medico inizialmente le ha diagnosticato erroneamente l'herpes, una malattia a trasmissione sessuale per la quale sia Berry che il suo partner sono risultati negativi.

La legge sulla menopausa

La legge presentata si chiama «Advancing Menopause Care and Mid-Life Women's Health Act» e mira a raccogliere 275 milioni di dollari per aggiornare la cura della menopausa.

«Milioni di donne hanno sofferto in silenzio per decenni - ha commentato Berry nel post Instagram dedicato al suo intervento - ma la conoscenza su come gestire la menopausa gli dà il controllo sul proprio benessere attuale e futuro. Supporto a gran voce che tutte le donne abbiano accesso a maggiore sostegno, ricerca sulla menopausa e ampie opzioni sanitarie».

L'attrice sta lavorando con la senatrice democratica Patty Murray e la senatrice repubblicana Lisa Murkowski sull'ampliamento degli investimenti federali nella ricerca sulla salute delle donne di mezza età, un programma educativo e di sensibilizzazione pubblica e fornitura di sovvenzioni per gli operatori sanitari che vogliono allargare la propria formazione.

Le reazioni, però, al disegno di legge sono contrastanti.

Il progetto re•spin

L'attrice ha anche fondato una community e shop online, re•spin, dedicato alla salute durante la perimenopausa (fase antecedente al momento fisiologico) e la menopausa. Lo scopo è «consentire alle donne di abbracciare questa transizione naturale e di lasciarsi ispirare dalla bellezza eterna che ne deriva».

Il sito vende prodotti di bellezza, benessere, prodotti per la casa, cibo e bevande, libri sulla menopausa e molto altro per la cura di se stessi.

L'inclusione su Time Health

Per il suo progetto di destigmatizzazione di questa fase della vita, Halle Berry è stata inclusa nella lista delle 100 persone influenti nel campo della salute di Time.

«Quando le donne hanno bambini, facciamo baby shower - riferisce Berry alla rivista americana - Non sarebbe meraviglioso festeggiare l'ingresso in questo momento della vostra vita, invece di pensare: 'dobbiamo essere mandati al pascolo perché le nostre vite sono finite e non abbiamo più valore?'»

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 18:12

