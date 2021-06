Meghan Markle pubblica il libro per bambini The Bench con cenni a Harry, Archie e Lilibet

Meghan Markle ha pubblicato un libro per bambini ispirato al rapporto tra marito e figlio. La pubblicazione di debutto di Markle, chiamata The Bench, include anche un dolce cenno alla figlia Lilibet "Lili" Diana, nata venerdì. Il libro è dedicato a "l'uomo e il bambino che mi fanno battere forte il cuore", un toccante riferimento al marito Harry Windsor e al figlio di due anni Archie.

L'illustrazione finale di The Bench mostra un uomo dai capelli rossi che aiuta un ragazzo a dare da mangiare ai polli mentre una donna dai capelli scuri sta in piedi in un giardino cullando un bambino - forse un cenno a Lili. Nelle illustrazioni ci sono diversi animali, che fanno parte della vita della coppia e della loro famiglia. The Bench è ora in vendita e presenta il lavoro del pluripremiato artista Christian Robinson, con Markle che narra l'audiolibro.

Nel libro sono spesso presenti figure paterne. Le ultime cinque parole del libro accompagnano il disegno che apparentemente mostra lo stile di vita idilliaco della coppia in California, dove si sono trasferiti dopo essersi allontanati dalla famiglia reale. Il libro è la seconda pubblicazione in cui la duchessa è stata coinvolta, dopo essere stata la forza trainante di Together, un libro di cucina con ricette delle donne della Grenfell Tower.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 12:20

