«Matrimonio l'anno prossimo, ma ho troppe spese da affrontare». La domanda della promessa sposa: fuori luogo una raccolta fondi?

L'abito bianco, il bouquet, la musica dal vivo e le bomboniere. I preparativi per il matrimonio richiedono tempo, ma soprattutto denaro. Ogni donna immagina di convolare a nozze con il velo più bello, i fiori più bianchi e l'anello più grande, ma ogni cosa ha un prezzo e spesso bisogna scendere a patti con la realtà. Un matrimonio si organizza in base alle disponibilità economiche dei futuri sposi e delle loro famiglie. C'è chi può permettersi di arrivare in chiesa in carrozza e chi su una Vespa degli anni Cinquanta.

Una promessa sposa che convolerà a nozze l'anno prossimo non ha fatto bene i conti e ora rischia di non riuscire a pagare tutte le spese che comporta il suo matrimonio. Per paura di non farcela, vorrebbe avviare una raccolta fondi e ha chiesto consiglio ad altre donne sui social: sarebbe disonesto?

La raccolta fondi

Su Facebook una donna ha chiaramente annunciato la possibilità di aprire una raccolta fondi su GoFoundMe, che di solito si usa per le emergenze, per tragedie o morti improvvise.

I commenti degli utenti

Sotto l'annuncio della donna, diversi utenti hanno trovato di cattivo gusto la sua proposta. Molte donne hanno giudicato «inappropriato» il voler aprire una raccolta fondi per chiedere a degli sconosciuti di pagare le nozze. Il sito alla quale la futura sposa ha fatto riferimento viene normalmente usato in caso di mera necessità: per pagare i funerali di una morte improvvisa, per assicurarsi le cure contro una malattia cronica o per esaudire il desiderio di un bambino affetto da un male incurabile. Al momento, non si sa ancora se la donna aprirà la raccolta fondi, nonostante i commenti di altre neo sposine che hanno giudicato la sua proposta vergognosa.

