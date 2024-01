Sposa annulla il matrimonio e regala il ricevimento (già pagato) a un'associazione per disabili

di Redazione web

La data era stata fissata da tempo, la location prenotata così come gli addobbi e il catering per quello che avrebbe dovuto essere il suo giorno più bello. Ma le cose non sono andate come previsto per una sposa che si è vista costretta ad annullare il matrimonio dopo aver fatto una scoperta sul suo fidanzato che l'ha portata a rimettere tutto in discussione. Nonostante il dolore per la situazione inaspettata, la donna ha però deciso di non lasciare che tutto ciò a cui aveva lavorato andasse perduto, e ha scelto di donare il suo ricevimento di nozze in beneficenza a un'organizzazione no profit. Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi ricordi felici, si sono trasformati in una notte indimenticabile per alcuni ragazzi con bisogni speciali di San Jose, in California, e le loro famiglie.

Il matrimonio in beneficenza

La sede del ricevimento, l'Eagle Ridge Golf Club di Gilroy, così come le altre cose affittate, non erano rimborsabili. La spesa di circa 15mila dollari (circa 13.800 euro) sarebbe andata altrimenti persa se non fosse stata donata alla Parents Helping Parents (PHP), l'organizzazione che ha ricevuto l'inaspettato regalo: «Sono rimasta incredibilmente commossa dal fatto che una sposa, affrontando una situazione estremamente stressante e difficile, fosse disposta a guardare oltre il proprio dolore e a considerare come utilizzare il significativo deposito finanziario per il matrimonio per portare gioia agli altri», ha commentato Maria Daane, direttore esecutivo dell'organizzazione.

La festa

L'organizzazione ha ricevuto una telefonata dalla famiglia della sposa due settimane prima della data fissata per il matrimonio, così PHP ha rapidamente deciso di utilizzare lo spazio già pagato per ospitare «una festa per persone con disabilità da 0 a 100» che ha chiamato "Ballo per tutti". «Ci sono volute 24 ore per capire che il nostro staff poteva realizzarlo e altri due giorni per lavorare con il responsabile del catering per definire tutti i dettagli dell'evento», ha detto Daane. Gli organizzatori hanno inviato gli inviti – incerti su quanti sarebbero arrivati ​​– e hanno prenotato tutti i 100 posti due giorni prima dell'evento. «È stato frenetico, ma ne è valsa la pena: guardare i giovani adulti con bisogni speciali ballare in quella bellissima sala da ballo è stato un modo meraviglioso per celebrare lo spirito delle festività natalizie».

