«Matrimonio in crisi? Da consulente di coppia vi rivelo da cosa si vede»

di Redazione Web

Matrimonio è in crisi? Il consulente di coppia spiega da cosa si vede. Rick Netshiozwi, consulente matrimoniale, ha evidenziato un segnale critico dell'indebolimento di una relazione: la mancanza di contatto fisico. Nella sua analisi, ha sottolineato che le coppie che cessano di toccarsi sono destinate a attraversare difficoltà nella loro relazione, fino a una possibile rottura. Secondo Rick, il contatto fisico, come abbracci e baci, costituisce un componente cruciale di qualsiasi relazione amorosa e la sua assenza può rappresentare un segno inequivocabile di un matrimonio in declino.

L'esperto ha anche menzionato particolari comportamenti, come dormire rigidamente nella propria metà del letto e evitare persino il contatto accidentale con il partner, come possibili indicatori di una relazione in difficoltà. Rick ha affermato che una carenza di contatto fisico è un chiaro campanello d'allarme, indicante che il matrimonio sta procedendo verso il suo «letto di morte».

L'esperto divide gli utenti

Il video di Rick ha diviso l'opinione degli spettatori.

«Siamo entrambi sulla cinquantina. Dormiamo in camere diverse perché russiamo entrambi. Non riesco a ricordare l'ultima volta che ci siamo baciati. E siamo insieme da 35 anni», si legge tra i commenti. «Forse - fa eco un altro - semplicemente abbiamo raggiunto un nuovo livello di comfort e ora vogliamo andare a letto». «A me invece vengono ancora le farfalle nello stomaco quando torna a casa», ha detto una donna.

In definitiva, il punto di vista di Rick sul ruolo fondamentale del contatto fisico nelle relazioni ha suscitato dibattito e riflessione sulla sua validità in contesti matrimoniali vari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA