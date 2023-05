Lui 25 anni, lei 62, provano ad avere un figlio con maternità surrogata ma vengono truffati: «Faceva sesso col fidanzato»

di Redazione web

Vogliono avere un figlio, nonostante la grande differenza d'età. Quran McCain ha 25 anni e la sua compagna Cheryl McGregor di anni ne ha 62. Ma i 37 anni che li differenziano per la coppia americana, non sono un problema. I due si sono incontrati in un ristorante gestito dal figlio di lei, visto che Cheryl ha già 7 figli e ben 17 nipoti. Considerata la sua età, la coppia di innamorati ha scelto la maternità surrogata e poche settimana fa, sui social, dove sono molto popolari, ha annunciato l'inizio del percorso.

La triste storia della piccola India, neonata avvolta in un sacchetto di plastica e gettata via tra i rifiuti

Truffati dalla donna

Ma Quran e Cheryl sono rimasti vittima di una truffa. La donna che si era offerta per la maternità surrogata, dopo essere stata pagata, ha detto che non si sarebbe più prestata per portare in grembo loro figlio. «Siamo estremamente feriti ma continueremo ad andare avanti.

Sesso non protetto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA