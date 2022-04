Negli Usa stop obbligo di mascherina in aereo: l'annuncio del pilota, applausi dei passeggeri

Addio all'obbligo delle mascherine. Dopo una sentenza in Florida che ha bollato come illegale l'obbligo di mascherina protratto per altre due settimane sui mezzi di trasporto, l'amministrazione Biden si è vista costretta a sospendere la norma. E sull'aereo scatta l'applauso all'annuncio del pilota.

L'amministrazione Biden ha sospeso l'obbligo di mascherina anti Covid sui trasporti pubblici, dopo la sentenza del giudice federale della Florida che ha sancito l'illegalità della decisione delle autorità americane di prorogare l'obbligo di altre due settimane. Niente più restrizioni anti Covid su aerei, treni, bus e altri mezzi di trasporto, dunque. E all'annuncio del pilota ai suoi passeggeri, nell'aeromobile di un volo della Delta Airlines, scatta l'applauso liberatorio.

I passeggeri americani accolgono con piacere, tra urla di gioia e applausi, la notizia che il pilota annuncia all'interfono. Una vera e propria ovazione per uno dei momenti che verrà ricordato come il ritorno alla normalità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 10:41

