«Mi vergognavo del mio corpo, ma gli uomini dovrebbero amare le maniglie dell'amore delle donne»

Sentirsi amati anche per le imperfezioni è il segreto per vivere felici. O almeno è quello che sostiene Georgina Cox, una personal trainer che dedica la sua vita ad aiutare le persone a rimettersi in forma. Ma c'è stato un tempo in cui non voleva indossare neppure un capo di lingerie a causa del suo aspetto estetico.

Oggi, invece, si accetta e si ama così com'è e promuove uno stile di vita orientato all'accettazione di quei difetti, come le maniglie dell'amore o i rotolini di grasso, che altro non sono che la normalità in un corpo sano.

Il messaggio: bodypositivy

Georgina Cox è una personal trainer di Middlesbrough, Regno Unito, e ha una grande passione per il fitness, ma le ci è voluto del tempo per amare il proprio corpo.

La 32enne ha creato la sua pagina online dove condivide consigli per aiutare le donne ad affrontare la vita con una mentalità positiva nei confronti del proprio corpo e del proprio modo di apparire in pubblico.

Immagini distorte del corpo

Parlando al Daily Star, ha detto che le donne sono «programmate per credere che il valore sia determinato dalla dimensione, dalla forma o dal peso del loro corpo».

Inoltre, questa convinzione può essere amplificata quando si tratta di intimità.

Georgina ha detto: «Che si tratti di porno, TV o film, ogni momento intimo che abbia mai visto non ha mai comportato il prendere le maniglie dell'amore di qualcuno o il toccare la cellulite dell'altro.

