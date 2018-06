Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mangiae muore di. Non sarebbe il primo caso in Australia, dove una donna avrebbe contratto ildopo aver mangiato il. Come lei altre 24 persone si sarebbero ammalate proprio mangiando lo stesso prodotto.L'allerta arriva dal Sidney Morning Herald che riporta il comunicato del sistema sanitario locale che invita a prestare attenzione nel consumare le confezioni di Creative Gourmet prodotte in aprile. Molte persone che hanno mangiato quel prodotto si sono ammalate di epatite A e una di loro è anche morta. Si tratta di duemila le confezioni di chicchi di melagrana surgelata di origine egiziana vendute. Le autorità hanno fatto sapere che per quanto riguarda i prodotti freschi o congelati prodotti in Australia, invece, non c'è nessuna allerta, ma hanno invitato a non consumare il prodotto qualora fosse stato acquistato.I sintomi dell’epatite A comprendono nausea, vomito, febbre, ingiallimento della palle, urine scure e feci pallide. Il periodo di incubazione è in genere di 15-50 giorni.