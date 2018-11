Mamma uccide due figli nel sonno, la sorellina di 14 anni si salva strappandole la pistola dalle mani

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva ucciderli tutti per poi togliersi la vita.. Dormivano entrambi nel letto della loro casa. Poiche ha reagito, le. Un raptus quello di una mamma di 39 anni avvenuto nelle prime ore della mattina del 1 novembre a Nuyaka, nell'Oklahoma.La donna, Amy Hall, è stata arrestata ed è accusata del duplice omicidio di primo grado. Kloee Toliver, la figlia di 16 anni, è morta il giorno seguente all'attacco subito in seguito alle ferite riportate. Il fratello maggiore, Kayson Toliver, giocatore di football americano e appassionato di pesca, invece è morto sul colpo. La più piccola dei tre figli è riuscita a salvarsi. Si è accorta di cosa stesse facendo la madre, ha lottato ed è riuscita a disarmarla evitando di essere uccisa. È rimasta lievemente ferita, ma ora dovrà affrontare un futuro segnato da una tragedia immane.La madre, arrestata poche ore dopo in seguito alle ricerche della polizia, ha confessato tutto. Ha raccontato agli agenti il piano di sterminare la famiglia prima di togliersi la vita, salvo poi essere fermata dalla figlia minore. Sarà processata il 29 novembre.