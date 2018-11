Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un terribile episodio di tentato infanticidio, che ha velocemente fatto il giro del mondo e ha fatto indignare i social: è successo nelle Filippine, nella provincia di Negros Oriental, precisamente nel villaggio di Datagon, dove due gemelline appena nate sono state lanciate da un’auto in corsa.Le bimbe sono state ritrovate nell’erba e subito soccorse dai medici allertati dai passanti che avevano visto la scena. Solo una delle due piccoline però, per miracolo, si è salvata ed è ora ricoverata nel reparto di neonatologia: l’altra bimba purtroppo è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La storia è stata raccontata dai media asiatici e ripresa ieri dal Daily Mail.