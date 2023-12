Mamma e figli tenuti in ostaggio dal compagno, salvati grazie a una pizzeria: «Nell'ordine avevo inserito una richiesta di aiuto». Cosa è successo

La richiesta d'aiuto di una giovane mamma di Avon Park, città in Florida, Stati Uniti, ha fatto il giro del mondo edè diventata virale sui social. La donna è riuscita a salvarsi dalle violenze del compagno grazie a una pizzeria che appartiene a una nota catena di ristorazione statunitense. La mamma Cheryl Treadwa ha chiesto aiuto inviando un messaggio nell'ordine della propria pizza e i camerieri del locale si sono subito affrettati a chiamare i soccorsi.

Il Mirror ha riportato l'incredibile vicenda di Cheryl Treadway, una mamma 26enne tenuta in ostaggio insieme ai suoi bambini, dal compagno Ethan Nickerson, che lei, in seguito, ha dichiarato fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti quali crack e cocaina. La donna, ai giornali locali ha dichiarato: «Avevo paura, ero terrorizzata, non ci lasciava andare e stava anche affilando un coltello. Stavo per essere accoltellata e dovevo salvarmi e salvare i miei figli».

Quindi, la donna ha detto di avere chiesto al compagno se potessero ordinare qualcosa da mangiare perché affamati: «Lui ha acconsentito e, quindi, ho scritto alla pizzeria tramite l'app che avevo nel telefono. Ho ordinato due pizze, una con il salamino e una all'aglio e, poi, in fondo all'ordine, ho scritto "Per favore aiutatemi.

