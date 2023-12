«Ti brucio con l'acido»: minaccia la ex fidanzata, arrestato grazie al Codice rosso

di Redazione web

Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, di 33 anni. Minacciava di bruciarla con l'acido È la prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso.

La persecuzione era cominciata dopo la fine della relazione

In seguito alle minacce, ripetute, di fare la stessa fine di altre donne uccise, la vittima si era rivolta ai carabinieri di Breno che hanno arrestato l'ex fidanzato. L'uomo dovrà comparire davanti al gip per l'udienza di convalida.

Un altro caso in provincia di Caserta

Pretendeva con violenza soldi, in passato anche quelli del reddito di cittadinanza, per acquistare droga. È emerso dalla denuncia presentata da una donna residente a Teverola, nel Casertano, ai carabinieri, che hanno arrestato il marito. L'uomo, un 35enne originario di Napoli, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. L'arresto è avvenuto dopo l'ultima aggressione subita dalla donna nel parcheggio di casa, davanti ai cinque figli (il più grande ha cinque anni); il 35enne - è emerso - l'ha colpita con pugni alla testa e calci ai reni e al busto, e la vittima si è salvata solo per l'intervento di un passante, che le ha consentito di scappare con i figli e chiudersi in casa; poi con la sorella, la donna ha prima accompagnato i figli dalla madre e si è quindi recata all'ospedale Moscati di Aversa per farsi medicare.

