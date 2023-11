Aggredita sotto casa salvata dai carabinieri

di Mario Antoni

Ha aggredito e picchiato la ex compagna, a calci e pugni, nonostante il divieto d'avvicinamento che gli era stato imposto dal giudice. L' uomo voleva punire la donna perché lo aveva lasciato e non accettava la fine del rapporto. L'ennesimo episodio di violenza contro le donne è avvenuto a piazzale Clodio, nel quartiere Prati, a poca distanza dal tribunale. Un uomo di 35 anni, lunedì sera intorno alle 21, ha aggredito la sua ex e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Un rapporto burrascoso che andava avanti da mesi. La donna, coetanea dell'ex compagno, alcune settimane fa ha trovato il coraggio, alla luce dell'ennesimo episodio di violenza, di recarsi dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia. In pochi giorni l'uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare: divieto assoluto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Nonostante ciò le vessazioni sono proseguite e lunedì l'uomo ha deciso di presentarsi nella zona dove la donna abita. Si è appostato poco distante il portone e ha atteso che la donna uscisse di casa, per aggredirla. Il blitz è scattato appena l'ha vista. Si è avvicinato all'auto e l'ha aggredita, il tutto a pochi passi dalla cittadella giudiziaria.

