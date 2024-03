«Mangio noodles e cibo in scatola per poter comprare vestitini firmati a mia figlia di 7 mesi»: la scelta della mamma single

di Redazione web

La storia di una mamma single del Dorset, Inghilterra, ha fatto il giro del mondo. Cressida Spark, infatti, è stata una delle protagoniste dello show Blinging Up Baby in cui ha raccontato la sua vita e quella della figlia Lavinia che ha appena sette mesi.

La giovane donna ha spiegato di amare così tanto la sua bambina che le vuole dare tutto ciò che di bello esiste al mondo: vestitini, gioielli e accessori lussuosi. Per fare questo, però, deve rinunciare ad altre spese come, ad esempio, comprare del cibo salutare. Infatti, Cressida ha spiegato che riesce a vivere con 100 sterline alla settimana (poco più di 100 euro) e che si accontenta di mangiare noodles istantanei e cibi in scatola.

L'intervista a Cressida Spark

Cressida Spark, in una recente intervista rilasciata a Blinging Up Baby ha detto: «Mi piace molto tutto ciò che è vistose ed eccentrico, le cose piene di fiocchi, molti fronzoli, nastri che brillano. Questo mio gusto personale non cambierà mai. Se dovessi morire di fame per comprare dei gioielli a Lavinia, probabilmente lo farei».

Cressida assicura che, oltre ai vestiti, Lavinia ha tutto ciò che necessita una bambina della sua età e, quindi, cibo e giocattoli: «Mi assicuro sempre che lei abbia prima le cose di cui ha bisogno.In realtà, sono io che rimango senza cibo "vero". Vivo di zuppe in scatola, noodles istantanei e cibi confezionati perché sono quelli che costano meno».

Cressida ha, poi, raccontato che, in passato, lei e la figlia sono anche state derise per i look stravaganti ma la giovane mamma ha spiegato: «Non mi interessa se mi definiscono pacchiana.

#ludovicavalli incinta del terzo figlio: «La “cosa” più inaspettata di tutta la nostra vita insieme». La reazione (mancata) delle sorelle https://t.co/6shQRLuqKW — Leggo (@leggoit) March 3, 2024

Le parole di Cressida

Cressida Spark ha, quindi, concluso dicendo: «Io e mia mamma non abbiamo mai avuto un vero rapporto e questo è il motivo per cui a mia figlia Lavinia vorrei dare tutto. Quando le compro qualcosa di nuovo, mi emoziono perché è bellissima. Mi piace sentirmi così. Penso che tutti gli sforzi che sto facendo valgano davvero la pena». La giovane mamma è stata cresciuta dalla nonna materna perché sua mamma l'ha avuta a 17 anni e non era in grado di crescere da sola una bambina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA