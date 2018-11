Mette le lenti a contatto in piscina, mamma perde un occhio

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hae ha perso un. Stacey Peoples, 49 anni, originaria di Denver, in Colorado, ha conttratto un'infezione scatenata da undopo aver nuotato nella piscina vicino casa sua e per il suo occhio non c'è stato nulla da fare.La donna, madre di 4 figli, per mesi ha avuto problemi all'occhio sinistro prima che le venisse fatta la diagnosi: aveva contratto una rara forma di cheratite da acanthamoeba. Stacey è stata ricoverata in ospedale ma per giorni ha avuto dolori lancinanti che non le permettevano nemmeno di alzarsi dal letto. I medici hanno fatto di tutto per salvare l'occhio, anche se la donna supplicava le venisse tolto, vista l'agonia a cui la condannava, alla fine però l'intervento è stato necessario.Come riporta il Daily Mail , la donna ha poi ottenuto un trapianto di cornea e ora ha ristabilito la sua vista. Stacey racconta di aver iniziato a sentire dolore la notte dopo aver passato la giornata in piscina, si è rivolta a diversi medici che le hanno dato delle gocce fino a quando non ha saputo quale fosse il vero problema. Mai avrebbe pensato che un bagno in acqua potesse causare effetti tanto gravi.