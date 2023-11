Mamma di due figli stringe un patto col marito prima del parto: «Mi ha regalato un intervento al seno, è uno scambio equo»

di Redazione web

Una donna ha rivelato di essersi assicurata di stringere un patto epico con il marito prima di dare alla luce i loro due figli. Hope Homa, una mamma casalinga di Dallas, Texas, ha spiegato che dopo aver dato il benvenuto ai suoi due piccoli, il suo uomo l'ha "ripagata" regalandole le protesi al seno.

Il "patto" per la nascita

Il regalo che un partner o un membro della famiglia fa a una madre per celebrare l'occasione della nascita di un bambino potrebbe essere una bella borsa per il trasporto delle cose del piccolo o magari un gioiello o gli utensili per i primi mesi del neonato.

La reazione degli utenti

Nella breve clip, Hope ha detto: «Quanto gli fai due figli e lui in cambio ti regala due tet*e».

