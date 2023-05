Malore improvviso dopo la partita di calcio, 13enne muore davanti alle compagne di squadra: «Ricorderemo il suo sorriso»

di Redazione web

Gioca una partita di calcio con la sua squadra, poi viene colpita da un malore e muore improvvisamente, davanti alle compagne incredule. Kaylee Black, descritta come una «giovane calciatrice di talento», è morta lunedì primo maggio. Aveva appena 13 anni.

Maria Antonietta Cutillo, morta folgorata nella vasca da bagno. L'amica che l'ha vista morire in videochiamata: «Urlavi il mio nome, ho la tua voce in testa»

Tori Bowie, morta a 32 anni l'oro olimpico di Rio con la 4x100 Usa. È stata anche campionessa del mondo. Il post della sorella su Fb

La raccolta fondi

La ragazzina, che giocava in porta, si è sentita male dopo una partita di calcio giocata a Belfast, in Irlanda. Le compagne di squadra hanno aperto una pagina GoFundMe, per aiutare i genitori a pagare le spese del funerale. Hanno raccolto 8mila sterline. Le amiche scrivono di lei: «Era giovane e bella, ricorderemo per sempre il suo sorriso», riporta l'Express. Il presidente della sua squadra, Ronnie Millar, ha reso omaggio a Kaylee che solo una settimana prima aveva giocato la prima partita della stagione calcistica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA