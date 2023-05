Malore improvviso nella vasca, Samanta muore a 24 anni. Il dolore delle ex compagne: «Non ti dimenticheremo mai»

di Redazione Web

La città di Macerata è ancora sotto choc per la morte di Samanta Marchegiano, nata a Lanciano e residente a San Vito Chietino, ma che viveva nella città marchigiana dove studiava all'università. La ragazza, 24 anni, è stata trovata senza vita in casa, in via Severini, nella serata di ieri: a dare l'allarme una coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi.

Chi era Samanta, morta a 24 anni

Samanta viveva a Macerata dove frequentava la facoltà di Giurisprudenza: ieri pomeriggio, scrive Il Resto del Carlino, la ragazza è andata a fare il bagno, ma non ne è più uscita. Una delle coinquiline si è insospettita, è andata a controllare e l'ha trovata priva di sensi in acqua: subito la ragazza ha chiamato il 118, sono arrivati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri: la ragazza non aveva segni di violenza, ferite o lesioni.





I dirigenti, lo staff tecnico e tutti gli atleti ed atlete della Gio basket Ortona, con sgomento ed incredulità, apprendono della prematura scomparsa della giovane Samanta Marchegiano, ricordandola nei suoi trascorsi cestistici all'interno della nostra società, come una ragazza piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Ai familiari tutti, in particolare alla sorella Gabriella, anch'ella nostra ex atleta, rivolgiamo le più sentite condoglianze, in un momento così difficile da accettare. Ciao Samanta, non ti dimenticheremo mai!!!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 17:12

