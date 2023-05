Il cellulare cade nella vasca da bagno: ragazza di 16 anni muore folgorata mentre parla con l'amica

di Redazione web

Tragedia ieri sera in provincia di Avellino: una ragazza di 16 anni è morta folgorata mentre faceva il bagno nella vasca. La giovane stava parlando al telefono con un'amica e aveva messo lo smartphone sotto carica: secondo una prima ricostruzione, deve esserle scivolato dalle mani innescando il corto circuito mortale.

Edoardo morto a 18 anni dopo un malore in palestra, l'autopsia choc: «Ucciso da un pugno fortissimo alla testa»

Ragazza morta folgorata nela vasca da bagno

A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica con la quale stava parlando la sedicenne, che durante la conversazione l'ha sentita gridare e le ha domandato il motivo. Senza ottenere risposta. Così si è messa in contatto con i genitori, commercianti molto conosciuti in zona, che si sono precipitati a casa e hanno trovato la ragazza senza vita. L'intervento dei sanitari del 118 non ha potuto che constatare il decesso della giovane, figlia di un noto commerciante del posto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La salma è stata trasferita all'ospedale «Moscati» di Avellino, sulle mani sono stati trovati segni di bruciature.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA