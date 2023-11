«Ho partorito il figlio di mio fratello, è stata un'esperienza speciale: ora sono pronta a rifarlo»

di Tommaso Cometti

Un atto di generosità, fatto senza remore. Sabreena Henderson, trentenne californiana, ha aiutato suo fratello e suo marito ad avere un bambino, offrendosi come madre surrogata: la procedura ha utilizzato i suoi ovuli e lo sperma del cognato. Da questa fatidica unione è nato uno splendido bambino, che Sabreena considera “il mio nipote molto speciale”. Come riporta il Mirror, la donna si è resa disponibile a un secondo parto, perchè all'amore fraterno non c'è mai limite.

La gestazione

Tutto è cominciato nel 2020, quando il fratello di Sabreena, Shane Petrie, ha espresso il desiderio di diventare padre. Il 33enne, però, non poteva farlo autonomamente: lui e suo marito, Paul, necessitavano di una donna disposta ad aiutarli a coronare il loro sogno.

Il bimbo, Tristan, è nato l'anno scorso, a settembre: adesso, è circondato dall'amore di Shane, Paul e Sabreena. La donna, a distanza di un anno, si dichiara “orgogliosa” del suo ruolo nella nascita dell'infante, e ha ribadito che sarebbe pronta a rifarlo, per dare a Tristan un fratellino: «Shane e Paul sono due genitori meravigliosi: chiamano Tristan “la loro piccola scimmietta”. Io provo immenso amore nei confronti del bambino, perchè ho aiutato a farlo nascere».

Sabreena ha assicurato che non ci sono ambiguità di alcun genere: «Tristan appartiene a loro. Non è mai stato mio, lui è solo molto speciale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 22:03

