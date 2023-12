Los Angeles, il "killer dei senzatetto" terrorizza la città: tre omicidi in pochi giorni. L'appello della polizia

di Tommaso Cometti

Tre delitti crudeli, che hanno causato un'ondata di terrore a Los Angeles. La polizia è alla caccia di un serial killer che ha nel mirino i clochard della città: nell'ultima settimana, infatti, ne ha uccisi tre usando la stessa modalità, ovvero colpendoli nelle prime ore del mattino mentre dormivano in strada da soli. Secondo le prime indicazioni, le ricerche sarebbero incentrate su un uomo che circola a bordo di una berlinascura, di cui le autorità stanno cercando di identificare la targa dai filmati delle telecamere vicine alle scene del crimine.

Le tre uccisioni

I delitti sono stati commessi nelle prime ore del mattino, nel giro degli ultimi giorni del mese di novembre. Il primo omicidio risale a domenica 26 novembre, quando con un colpo secco di arma da fuoco è stato ucciso il 37enne Jose Bolanos. Il giorno successivo il 62enne Mark Diggs era fermo con il suo carrello e si stava preparando per andare a dormire quando è stato avvicinato dal killer e freddato con un colpo. L'ultimo omicidio risale a mercoledì 29 novembre, quando la polizia ha trovato il corpo di un 52enne che non è stato ancora identificato.

Police searching for suspected serial killer in the deaths of 3 homeless people in Los Angeles pic.twitter.com/M3p3NFiBoN — BNO News (@BNONews) December 1, 2023

«Cercate rifugio nelle strutture apposite e non dormite soli», è stato l'appello lanciato dalle forze dell'ordine ai senzatetto di Los Angeles, un gruppo di oltre 46.000 persone di cui il 70% dorme in strada praticamente tutto l'anno. «Le tre vittime sono state colpite a morte mentre dormivano», ha detto il capo della polizia di Los Angeles Michel Moore annunciando la creazione di una task force speciale per trovare il killer e il rafforzamento dei pattugliamenti nelle aree dove si concentra il maggior numero di senzatetto nel tentativo di garantire la sicurezza.

«Il killer punta ai senzatetto. Amici e famiglie che sanno come rintracciare i loro parenti senzatetto dovrebbero contattarli ora. Abbiamo bisogno che li informiate del pericolo», ha detto il sindaco di Los Angeles Karen Bass, esortando i clochard della città a "non dormire da soli, a cercate riparo, e stare insieme. Abbiamo sempre saputo che vivere in strada è pericoloso. La città e la regione si stanno mobilitando per trovare questo individuo. Lo troveremo, lo cattureremo e sarà ritenuto responsabile per le sue azioni". Nella campagna elettorale per diventare prima cittadina della città Bass si è impegnata ad agire in modo deciso per ridurre il numero dei senzatetto che, a Los Angeles come a San Francisco, e più in generale in tutta la California, sono una piaga che finora non è stata risolta nonostante la ricchezza dello stato e gli sforzi portati avanti.

