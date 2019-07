Londra, manufatti e statue trafugate durante la guerra saranno restituiti a Iraq e Afghanistan

Martedì 9 Luglio 2019, 10:53

Erano stati trafugati ed esportati illegalmente daal Regno Unito, ma torneranno presto nel loro Paese di provenienza: gli oggetti in questione sonoe altri manufatti preziosi, che ilsta contribuendo a far tornare ‘a casa’ dopo che erano stati portati via durante la guerra di inizio secolo.Tra i manufatti, alcune sculture provenienti da Peshawar, in Pakistan, e che erano state intercettate nel settembre 2002 all’aeroporto di, a Londra: un gruppo di nove teste di argilla raffiguranti Buddha, Vajrapani (la sua guida spirituale) e altre figure a sfondo religioso buddhista,I manufatti risalgono ad un periodo che va dal IV al VI secolo d.C. e dopo una temporanea esposizione a Londra saranno restituiti al Museo Nazionale dell’Afghanistan, mentre unarisalenti al periodo tra il 2100 e il 1800 a.C. - una delle prime forme di scrittura - sarà spedita al Museo dell’Iraq. Il British Museum ha sviluppato anche un progetto di collaborazione con antiquari, collezionisti, commercianti e autorità per identificare e restituire oggetti provenienti anche da altri Paesi come Egitto e Sudan.