Londra, il Big Ben lascia tutti a bocca aperta: «Ha un colore completamente diverso»

I lavori di ristrutturazione al Big Ben stanno terminando e in molti sono rimasti senza parole. I londinesi, da sempre, amano il simbolo della loro città. L'orologio di Westminster svetta su tutta Londra, ma in molti non si sarebbero mai aspettati di vederlo spuntare dalle impalcature con un colore completamente diverso. Dopo 179 anni dalla sua costruzione, aveva bisogno di qualche ritocchino, ma il risulato finale è davvero sconcertante.

La famosa torre dell'orologio del Palazzo di Westminster è scomparsa sotto le impalcature quattro anni fa, nell'ambito di un importante progetto di restauro. A dicembre è stata rimossa la parte superiore dell'impalcatura, esponendo, per la prima volta da quando è stato rinnovato, il famoso quadrante dell'orologio.



Durante il restauro, il meccanismo dell'orologio da undici tonnellate e mezzo è stato rimosso dalla torre vittoriana, alta 96 metri, e tutti i 1.000 pezzi sono stati meticolosamente puliti e riparati. Le parti sono state portate a uno storico specialista di orologi a torretta, la Cumbria Clock Company, nel cuore del Lake District, che ha eseguito il meticoloso lavoro, per riparare l'orologio e ripristinare la sua combinazione di colori originale.

E l'incredibile sforzo sembra aver dato i suoi frutti, poiché i londinesi sono rimasti stupiti nel vedere quanto sia diverso e bello l'orologio dopo la ricomparsa. Condividendo le foto della trasformazione su Facebook questa settimana, un residente locale ha esclamato quanto fosse «sorprendente» l'orologio. In un altro post si legge: «Sono londinese, ma non l'ho mai visto brillare così! Il sole si rifletteva su di esso e brillava!»



I commenti alle foto sono stati inondati di elogi per il restauro strepitoso e i londinesi hanno espresso il loro sollievo nel vedere rimuovere l'impalcatura. Chissà se il simbolo di Londra tornerà a splendere, nella sua interezza, in occasione del Giubileo per i 70 anni di regno della regina Elisabetta... in molti hanno questo dubbio e non sorprenderebbe che tutto il lavoro sia stato progettato per l'importante celebrazione.

