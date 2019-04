Litiga con la moglie e spara in faccia al figlio di 2 anni: «Gli ha portato via metà del volto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e per vendetta. Michael Glance, 32 anni, è accusato di aver til piccolo Ryker Glance, 2 anni, dopo avergli sparato in faccia. L'uomo si trovava insieme alla sua famiglia dentro la vettura quando ha inziato a discutere animatamente con la moglie.Erano fuori dalla loro casa a Blackman Township, nello Stato USA del Michigan, quando lui ha perso le staffe e ha puntato la pistola contro il bambino esplodendo un colpo in piena faccia. Fortunatamente la pistola si è inceppata e ha lasciato il tempo alla mamma di nascondere nel sedile posteriore il bambino prima di fuggire. Come riporta anche il Daily Mail , l'uomo è però tornato dopo pochissimo tempo con un fucile e ha sparato un secondo colpo, colpendo il piccolo sul volto.Il bambino è stato subito portato in ospedale in garvissime condizioni, visto che metà della sua faccia era stata strappata via. Il padre invece è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio e possesso irregolare di armi da fuoco.