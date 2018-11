Provano a vendere un leone imbalsamato sul web, madre e figlia nei guai

Cani, i veterinari: «Usare dentifrici non specifici può avere conseguenze letali»

Volevano disfarsi di unche occupava molto spazio in casa e per questo motivo avevano pensato diattraverso un. Quello che, madre e figlia, non avevano considerato è che una simile transazione non poteva che essere assolutamente illegale.La Procura di Barcellona, in Spagna, ha chiesto il rinvio a giudizio per due donne residenti nella città catalana di, accusate di delitti contro la fauna protetta e di commercio illegale. Ilin questione era stato, all'inizio degli anni '90, dal padre e nonno delle due, durante un safari in. Grazie all', l'animale è perfettamente conservato e poteva far gola a collezionisti privati senza scrupoli.avevano pubblicato un annuncio sul web, che però non è sfuggito agli agenti della Guardia Civil. Dopo aver concordato un finto appuntamento alla fine dello scorso luglio, gli agenti hanno arrestato le due donne, poi denunciate a piede libero. Ora i giudici del tribunale di Barcellona dovranno decidere se rinviare a giudizio madre e figlia.