Cane muore poche ore dopo la padrona. Fofò si è lasciato andare per raggiungerla in cielo

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prendersi cura dell'del proprioè, quasi sempre, un compito arduo. I nostri amici a quattro zampe, infatti, molto spesso non gradiscono l'introduzione di spazzolini, dentifrici e altri prodotti per la pulizia dei denti all'interno della loro bocca. I padroni che ci riescono facilmente, però, devono utilizzare spazzolini e, soprattutto, dentifrici specifici, senza commettere il gravissimodi utilizzaredestinati all'utilizzo da parte dell'uomo.L'allarme lanciato da alcunibritannici, d'altronde, è chiarissimo: usareper l'igiene orale dei cani può avere sugli animali delleassolutamente Come riporta il Telegraph , i veterinari della RSPCA (una sorta di Ente Nazionale Protezione Animali d'Oltremanica) hanno avvertito su tutti i rischi, piuttosto concreti, che può avere l'utilizzo di alcuni prodotti sui nostri, quelli utilizzati dall'uomo, contengono due sostanze che per isono molto tossiche. La prima è il, che se ingerito anche in piccolissime dosi può causare diarrea e vomito. La seconda, che è ancora più tossica per i cani, è lo, un dolcificante artificiale contenuto in quasi tutti i dentifrici che utilizziamo ogni giorno, che per i nostri amici a quattro zampe può causare infezioni che, se non trattate immediatamente, possono portare fino alla morte.Proprio per questo motivo, esistono sul mercato diversiper l'igiene orale di. In Gran Bretagna, però, secondo un sondaggio, almeno l'8% dei padroni utilizzano gli stessi spazzolini e dentifrici per i loro cani. Purtroppo, la composizione chimica dei dentifrici di uso comune non è adatta all'organismo dei cani ed è per questo che, se ci vogliamo davvero prendere cura della loro igiene orale, non possiamo non utilizzare prodotti specifici, dai dentifrici agli spazzolini, passando per bastoncini e snack. Tutti prodotti mediamente più costosi di quelli utilizzati per la nostra igiene orale, ma alla luce dell'allarme lanciato dai veterinari, i padroni di cani non hanno scelta.