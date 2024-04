«Ho fatto un viaggio di lavoro con un collega, mi sono innamorata e ho lasciato mio marito per lui»

di Redazione Web

Innamorarsi di un collega di lavoro. Capita ovunque, tutti i giorni. Quando però c'è già una relazione di mezzo diventa un problema. Eppure, c'è chi ci è passato e nonostante un divorzio doloroso da affrontare, adesso non ha rimpianti. Nicole Fallon-Peek ha perso la testa per un suo collega mentre era sposata con un altro uomo. Così ha deciso di interrompere il suo matrimonio e seguire il cuore. Adesso quel collega è diventato suo marito e il padre di sua figlia.

Il racconto di Nicole

È successo nel 2017. La donna e il suo collega Sean lavoravano nella stessa casa editrice, ma in sedi diverse. Lei a New York, lui nello Utah. Non si erano mai parlati prima, finché non si sono incontrati nella sede di Boston, dove si erano riuniti durante un viaggio di lavoro. «Conoscevo Sean perché avevamo già partecipato a riunioni virtuali, ma non gli avevo mai parlato. Quando ci siamo incontrati in ufficio quella mattina, sapevamo entrambi che c'era una connessione. È stato quasi amore alla prima stretta di mano.

«In quel periodo ero sposata con un altro, ma non mi sentivo in colpa perché mi sembrava così naturale parlare e ridere con Sean, come se ci conoscessimo da sempre nonostante ci fossimo appena incontrati», dice Nicole. I due si sono scambiati i numeri via e-mail dopo essersi salutati. «Dopo averci parlato al telefono ho capito che poteva diventare qualcosa di vero», ha svelato. Così, la donna ha preso la palla al balzo e ha avuto il coraggio di chiudere il suo matrimonio «che stava già per finire», dice. «Il mio ex ha capito che ero infelice, ma l'ha distrutto il fatto che me ne fossi resa conto conoscendo qualcun altro. Mi dispiace avergli fatto del male, ma prima o poi doveva succedere».

