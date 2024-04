«Lavoro, quelli che fanno carriera più velocemente sono dei prepotenti: calpestano tutti per raggiungere il loro obiettivo»

di Redazione web

Il mondo del lavoro è un ecosistema complesso, caratterizzato da una varietà di dinamiche che vanno ben oltre le semplici competenze professionali. Nella carriera di un individuo, la promozione e il successo dipendono da un insieme di fattori che includono non solo l'abilità e il talento, ma anche la capacità di instaurare relazioni interpersonali, comprendere le strategie aziendali e le politiche interne.

In questo contesto, un recente video diventato virale su TikTok, postato dall'account @marthadrama, ha sollevato una discussione critica riguardo ai profili di persone che tendono ad avanzare più velocemente sul lavoro, analizzando le sfaccettature spesso nascoste di queste dinamiche.

I due gruppi

L'utente di TikTok identifica due tipi predominanti tra coloro che conseguono promozioni: il «voglio e non posso» e i «bulli». Il primo gruppo racchiude individui che, nonostante manchino delle competenze e delle qualifiche necessarie, riescono a creare un'immagine di sé che suggerisce il contrario. Questi individui avanzano nella scala aziendale principalmente grazie alla loro abilità di autopromozione più che per meriti effettivi. Martha si dice perplessa su come tali persone possano finire in posizioni di leadership, mettendo in dubbio l'efficacia dei sistemi di valutazione delle aziende.

D'altra parte, i «bulli» sono descritti come persone con forti tratti narcisistici, pronte a tutto pur di scalare le posizioni aziendali, anche a discapito degli altri.

Le reazioni

Il video ha generato una valanga di reazioni, con molti utenti che hanno condiviso le proprie esperienze e osservazioni sui criteri di promozione. Alcuni commenti sottolineano come spesso i più competenti vengano mantenuti nelle loro posizioni per non privare l'azienda delle loro abilità specifiche, mentre altri individui meno qualificati, ma più abili nel gioco politico, avanzano. È stato anche suggerito che esista un terzo gruppo: coloro che costruiscono relazioni strategiche all'interno dell'azienda, avanzando grazie a connessioni piuttosto che a meriti.

