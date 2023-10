Mamma usa il suo latte per fare creme e saponi: «Fa bene alla pelle e la gente lo adora»

di Redazione web

Latte materno trasformato in sapone e prodotti per la pelle da vendere con la promessa di contrastare gli effetti dell'invecchiamento: questo il business in cui si è lanciata una giovane mamma che ha trovato il modo di non sprecare litri del prezioso latte che aveva conservato andati a male a causa di un errore di suo marito.

Sapone di latte materno

Quando il marito di Britni Eddy, mamma americana dall'Idaho, ha rovinato accidentalmente litri del suo latte materno conservato in freezer, lei ha colto l'occasione come un'opportunità. «Sei o sette mesi dopo il parto, mio ​​marito stava riorganizzando il garage e ha spostato il congelatore», ha detto Britni a East Idaho News. «Si è distratto e non ha ricollegato il congelatore, quindi tutta la mia scorta è stata rovinata».

I benefici

«La cosa fantastica del sapone al latte materno è che puoi usare il latte che non puoi più utilizzare per nutrire il bambino, perché non perde i suoi benefici per la pelle se è andato a male», ha spiegato. Britni ha lanciato la sua attività, Mama's Magic Milk, in agosto, e offre sia prodotti realizzati con il suo latte che con il latte di altre donne. Il Daily Mail riporta che il latte materno è ricco di grassi ed è “perfetto” per un sapone cremoso. Si ritiene inoltre che abbia proprietà lenitive in caso di malattie della pelle come l'eczema.

I commenti

Nonostante il discreto successo che sta riscuotendo la sua attività, Mama's Magic Milk, Britni riconosce che alcune persone la trovino "strana". «Penso che le persone siano semplicemente ignoranti al riguardo», ha detto. «Non capiscono i benefici che derivano dal latte materno per quanto riguarda la cura della pelle e la nutrizione».

