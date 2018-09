I consumatori sono incoraggiati a utilizzare sacchetti di plastica riutilizzabili, in particolare da parte delle imprese locali

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Giamaica dice stop alla plastica, per ridurre l’impatto che il materiale sta avendo sull’ambiente e diminuire drasticamente i rifiuti che inquinano i mari di tutto il mondo: un’emergenza globale, che il Paese centroamericano affronterò dal 1° gennaio 2019 con questa direttiva che vieterà i sacchetti monouso, le cannucce e il polistirolo.Il divieto si estende all'importazione, produzione e distribuzione di sacchetti di plastica di dimensioni inferiori a 24x24 pollici (60x60 cm), comprese le grosse buste nere soprannominate “dello scandalo”, perché spesso contenenti materiali vietati che però non si possono individuare, proprio per il colore delle buste. «», ha affermatoDaryl Vaz, sottosegretario del Ministero per la crescitaIl divieto non si applica però a quei sacchetti monouso «utilizzati per mantenere la salute pubblica o gli standard di sicurezza alimentare» come quelli usati per confezionare carni crude, farina, riso, zucchero e prodotti da forno. Anche il, noto come, sarà vietato, ma i fabbricanti e gli importatori locali potranno presentare domanda all'Agenzia nazionale per l'ambiente e la pianificazione (NEPA) per esenzioni limitate fino al gennaio 2021.Anche se ilentrerà in vigore all'inizio del prossimo anno, la scadenza per rimuovere le cannucce allegate alle cassette per i succhi e ai sacchetti per bevande verrà estesa anche fino al gennaio 2021. Il settore medico sarà inoltre in grado di richiedere esenzioni dal divieto perché le cannucce fatte con materiali alternativi come carta o bambù non sono sempre adatte ai pazienti. Gli ambientalisti di Jamaica Environment Trust (JET) hanno accolto con favore la mossa, affermando che è «in linea con le tendenze globali per ridurre o eliminare imballaggi in plastica monouso e rappresenta un cambiamento positivo nella politica ambientale da parte del governo della Giamaica».