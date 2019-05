La bimba prematura più piccola al mondo dimessa dall'ospedale: «Alla nascita pesava 245 grammi»

Infarto a 18 anni, morta mentre fa un bagno nella vasca​

Giovedì 30 Maggio 2019, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perfino i medici parlano di un vero e proprio miracolo: lanatapiù piccola al mondo, che alla nascita pesava appena 245 grammi, è riuscita a sopravvivere e a crescere. La piccola, che ha da poco compiuto cinque mesi, oggi sta bene ed è stata anche dimessa dall'ospedale in cui era stata fatta nascere, quando la sua mamma era giunta appena alla ventitreesima settimana di gravidanza.La miracolosa vicenda ha avuto luogo a, in California, allo Sharp Mary Birch Hospital. La notizia è stata diffusa direttamente dalla struttura ospedaliera : la mamma di, che ha chiesto di rimanere anonima, durante la gravidanza aveva sofferto di, una grave complicazione che può sorgere durante la gestazione. La donna ha spiegato: «Ero stata male, ma pensavo fossero fastidi tipici della gravidanza. Dopo un controllo, però, i medici mi avevano diagnosticato la preeclampsia e sono entrata in ipertensione. Mi dissero che dovevano tirare fuori il nascituro immediatamente».Alla fine, i medici praticarono un. La piccola, però, secondo loro era troppo piccola per poter sopravvivere, e inizialmente pronosticarono che non sarebbe sopravvissuta per più di un'ora. Contro ogni pronostico, però, la bimba ha continuato a vivere e ha iniziato a crescere, fino a raggiungere condizioni di salute e un peso soddisfacenti. Oggi la piccola pesa 2,25 chilogrammi ed è alta 40 centimetri, ma soprattutto gode di ottima salute: per questo motivo, i medici hanno deciso di dimetterla e farla finalmente andare a casa.«Piccola ma potente: è un vero miracolo, se consideriamo che alla nascita aveva dimensioni pari alla metà di un normale neonato e nemmeno si vedeva dentro l'incubatrice», spiegano i medici che hanno accudito la piccola in questi mesi, sin dalla sua nascita. Difficile dar loro torto, se si considera che le possibilità di sopravvivenza, tra i bambini nati prima delle 26 settimane e con un peso inferiore al chilo e mezzo, sono decisamente ridotte. Inoltre, va sottolineato il record stabilito da Saybe: con sette grammi di peso in meno, la bimba ha superato il record di un bimbo tedesco, nato prematuro nel 2015 e sopravvissuto miracolosamente.