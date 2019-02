L'Olanda tra carri allegorici e cortei galleggianti: ecco le parate dei fiori più belle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se laolandese è sinonimo di tulipani e dell’apertura del famosissimo parco floreale Keukenhof che li ospita, la stagione delle prime fioriture non dimentica però di dare il via a degli appuntamenti che hanno tutte le carte per rubare un po’ la scena proprio al giardino botanico di Lisse. Stiamo parlando delle incantevoli, capaci di conquistare migliaia di spettatori, grazie ai carri magistralmente decorati e agli affascinanti cortei galleggianti addobbati. Tutte da ammirare e accolte da cittadine in festa, le colorate e odorose sfilate sono in programma nei Paesi Bassi da aprile a settembre. Quindi, se state pianificando un viaggio inin questi mesi, non dimenticate di segnarle nel vostro taccuino.LE PARATE DEI FIORI PIÙ BELLEè rinomata per i suoi colori magnifici e per i profumi deliziosi che inebriano l’aria. A sfilare, sono degli enormi carri allegorici sontuosamente addobbati, chiamati a percorrere un itinerario di 42 chilometri che si snoda da Noordwijk a Haarlem. Ogni anno, questo appuntamento richiama centinaia di migliaia di spettatori provenienti dall'Olanda e dall'estero. Per non perdere l’occasione di assistere al meglio al passaggio della parata, si consiglia di arrivare in anticipo. Domenica 14 aprile i carri restano esposti nella città di Haarlem.la kermesse ospitata nel cuore pulsante della regione olandese che più rappresenta i fiori, è l’occasione perfetta per scoprire tutto il fascino della floricoltura ornamentale. Questo festival è un colorato weekend da trascorrere anche all'insegna dell'arte, della musica e del buon cibo.ogni anno, in base al tema prescelto, decine di imbarcazioni vengono decorate con fiori e ortaggi. Il variopinto corteo galleggiante, per tre giorni, affronta la navigazione attraverso la regione agricola del Westland, “patria” degli orticoltori. L’evento, unico nel suo genere, attira oltre 500mila spettatori. Nel corso della kermesse, mentre le barche superano Naaldwijk, Maassluis, L'Aia e Delft, non mancano momenti divertenti, fiere e spettacoli musicali. Per seguire passo passo l’itinerario della sfilata, ci sono diversi sentieri da percorrere in bicicletta.alla parata partecipano 12 carri allegorici e altri musicali, ma anche automobili addobbate con fiori di tutte le specie, diverse fanfare e oltre cento figuranti. La sera della vigilia, il venerdì che precede la parata, è possibile ammirare i carri in anteprima, durante la cerimonia di apertura presso la sede dell'asta dei fiori Royal Flora Holland. La domenica, invece, per poterli osservare ancora una volta da vicino, i giganti colorati vengono appostati lungo il Koningin Wilhelmina Boulevard di Noordwijk. La “Flower Parade”, affidata a decoratori professionisti, ha avuto luogo per la prima volta a Rijnsburg nel 1946. I carri si spostano fino a Katwijk e Noordwijk, onorando ogni anno una delle kermesse sui fiori più antiche d'Olanda.è la più grande del mondo, di questo genere, e si tiene ogni anno la prima domenica di settembre, sin dal lontano 1936. I carri che partecipano alla parata sono eccezionali perché le decorazioni che esibiscono sono realizzate esclusivamente con le dalie. Queste creazioni derivano dal lavoro attento e paziente degli abitanti dei venti rioni cittadini, che impiegano un anno intero a prepararle. Nel corso della due giorni, oltre alla sfilata capace di attrarre migliaia di turisti, a Zundert vengono ospitati anche eventi musicali e teatrali di ogni genere, mentre bar e ristoranti si riempiono grazie alle loro offerte speciali. La località si trova al confine con il Belgio. Per questo, l'appuntamento è diventato una piacevole escursione non solo per gli olandesi.