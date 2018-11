Kevin the Carrots, il peluche fa boom di vendite al supermercato: caos e spintoni tra i banconi

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ilfa boom di vendite neidi Aldi provocandotra la gente a caccia dell'acquisto. Lunghe code con il giocattolo che veniva lanciato in aria e gli acquirenti che sono finiti schiacciati tra di loro.È successo in Gran Bretagna dove la popolarità del peluche è letteralmente esplosa in seguito allo spot proposto dal supermercato in vista delle festività natalizie. Il giocattolo più pregiato, Kevin, alto un metro - costa 19,99 sterline in negozio e viene venduto insieme a piccole versioni da 3.99 sterline.La notizia del boom si è sparsa in tutto il Paese e su twitter sono apparse le testimonianze di quanto avvenuto all'interno dei supermercati. «Ho appena visto due adulti che litigavano per un Kevin the carrots», scrive un utente. «Non ho mai visto nulla del genere prima, anziani che saltavano per prendere il peluche al volo e bambini che si spingevano tra loro. Uomini adulti che correvano lungo corridoi per cercare di essere i primi ad acquistarlo».