Javier Milei e Fatima Florez, amore finito: «Andrà a lavorare all'estero, resteremo amici». Ma per molti era solo marketing

Tra Milei e la sua compagna, pochi mesi dopo quei baci appassionati che avevano anche un po' imbarazzato il pubblico argentino, adesso è finita. Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si è separato dalla sua compagna, Fatima Florez, e così come inatteso era stato l'annuncio dell'inizio della relazione tra l'allora candidato alla presidenza dell'Argentina e l'attrice, famosa per le sue imitazioni di politici, inatteso è stato anche l'annuncio della sua fine.

L'annuncio dagli Usa

«Grazie al suo straordinario successo, che mi rende orgoglioso, Fatima ha ricevuto numerose proposte di lavoro tanto negli Stati Uniti come in Europa.

Vero amore o marketing?

L'inizio della relazione tra i due era stato ufficializzato nell'agosto del 2023, in piena campagna elettorale, ed era stato interpretato da molti come un'operazione di marketing politico. La notizia arriva mentre Milei è impegnato in un viaggio negli Stati Uniti, dove ha ricevuto a Miami il riconoscimento di un'organizzazione ebraica ultra-ortodossa e dove ha incontrato, ieri in Texas, Elon Musk. E proprio nell'evento di Miami aveva sorpreso la presenza della stessa Florez, arrivata negli Usa con un viaggio separato da quello della comitiva presidenziale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 15:29

