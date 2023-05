Italiana uccisa in Messico, Ornella freddata con un colpo alla testa mentre lavorava in un bar: si segue la pista passionale

di Redazione web

Una donna italiana è stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo (Messico). Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna, Ornella Saiu, 40 anni, era al lavoro di prima mattina come barista nel Café Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona, quando all'improvviso è entrato un uomo armato giunto a bordo di una motocicletta che, senza proferire una parola, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo. Al momento si segue la pista passionale.

Nunzia De Girolamo, terrore a Roma: «L'auto presa a calci, poteva finire male». Il racconto choc sui social

Il mistero del naufragio della barca degli 007: superstiti già rimpatriati. «Era una festa, ma forse anche altro»

Italiana uccisa in Messico, caccia all'uomo

Una caccia all'uomo, cominciata poco dopo l'omicidio, ha permesso agli agenti di rinvenire poco lontano la motocicletta e alcuni indumenti dell'aggressore.

Il cordoglio

Andrea Lotito, vicepresidente dell'Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come «un'ottima residente di Playa del Carmen e un'amica di molti. Oggi è un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni». Un altro connazionale, Lucio Ingenito, ha detto che «quanto è successo è assurdo» e che si tratta di un evento che può capitare a chiunque di noi, riferendosi alla vittima come a una «grande lavoratrice e persona nobile».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 07:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA