Tiene la mamma morta in casa 5 anni per riscuotere la pensione, Bernardo Rossi tenta il suicidio in un albergo

Bernardo Rossi, l'uomo che ha tenuto la mamma morta in casa per 5 anni così da continuare a incassare la pensione, ha tentato di togliersi la vita tagliandosi i polsi con un coltello. Il 61enne stava soggiornando in un albergo in provincia di Verona. Dopo aver tentato il gesto estremo ha chiamato le forze dell'ordine, venendo così soccorso. Ora è ricoverato in ospedale, ma è fuori pericolo.

Il cadavere trovato il 25 maggio

Rossi ha tenuto nascosto il corpo della mamma Helga Engbarth per 5 anni. È accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Morta nel 2017

Helga Maria Enghbarth, nata nel febbraio del 1934 a Colonia in Germania, era la moglie di Flaviano Rossi, il padre di Bernardo, scomparso anche lui tempo addietro. Gli agenti l'hanno trovata sul materasso di una camera da letto, avvolta in un sacco nero della spazzatura, ormai in avanzato stato di decomposizione. Gli inquirenti stimano che il decesso della donna (di cui sono ancora ignote le cause) sia avvenuto nel 2017, anno in cui dovrebbe aver compiuto 86 anni.

