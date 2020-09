di Nico Riva

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Israele si avvia ad esserecome riporta il Guardian. La decisione è stata presa dopo il rialzo dei casi di coronavirus e annunciata dal premier Netanyahu domenica sera.Il secondo lockdown nazionale in Israele scatterà secondo le previsioni venerdì 18 settembre, scrive la Cnn. Verranno quindi: scuole, luoghi d'intrattenimento e ristoranti saranno chiusi. Verrà garantito, per questi ultimi, solo il servizio di consegne a domicilio. Ad abbassare le saracinesche saranno poi tutti i business non essenziali, per un periodo iniziale di 3 settimane, ma potrebbe anche aumentare. Ai cittadini verrà inoltre richiesto di non allontanarsi per alcun motivo di oltre 500 metri dalla propria abitazione.Gli assembramenti verranno infine limitati il più possibile, finché il numero dei contagi non tornerà sotto controllo. L'annuncio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu è arrivata dopo il record di 4,217 nuovi contagi in sole 24 ore, registrato giovedì, dopo 3 giorni sopra i 4mila casi giornalieri. Parallelamente, anche il numero dei pazienti in condizioni gravi e in terapia intensiva è aumentato. L'ombra della quarantena forzata sembrava ormai un lontano ricordo, ma la situazione ha richiesto un inasprimento delle misure di sicurezza., ha commentato il ministro della salute Yuli Edelstein durante la conferenza stampa di domenica.