Gaza, Hamas consegna 17 ostaggi: 8 sono bambini, fra loro la piccola Abigail. Biden: «È al sicuro». Liberato anche un russo

Un frullatore con angoscia, sofferenza, delusione, rabbia e infine sollievo. La situazione si sblocca solo a tarda sera, per tutto il pomeriggio l’accordo tra Israele e Hamas era stato sul punto di saltare. Finalmente viene annunciato: saranno liberati altri 17 ostaggi. Sono 13 israeliani (8 bambini e 5 donne del kibbutz Beeri) e 4 thailandesi. La consegna alla Croce rossa è avvenuta ieri alle 23 (ora locale), mezz’ora dopo c’è stato il passaggio al varco di Rafah. Sui mezzi della Croce rossa c’è Emily Hand, che ha anche passaporto irlandese, 9 anni: inizialmente fu detto che era stata uccisa ma era stata portata via con l’amica Hila Rotem, 13 anni, che è stata pure liberata.

La mamma di Hila, Raya Rotem è stata crudelmente trattenuta dai terroristi. Tornano a casa Maya Regev, 21 anni, rapita dal rave insieme al fratello ancora in mano ad Hamas (il papà il 7 ottobre ricevette una telefonata da Maya che urlava «mi sparano, sono morta»). Liberi Noam e Alma Or, fratello e sorella, di 17 e 13 anni, Shiri e Noga Weiss, madre e figlia, di 53 e 18 anni, Sharon e Noam Avigdori, madre e figlia, 52 e 12 anni, Shoshan Haran, 67 anni. Infine ci sono Adi, 38 anni, e i figli Yahel, 3, e Neveh, 8.

Israele ha rilasciato 39 prigionieri palestinesi: 33 ragazzi e 6 donne (una è Israa Jaabis, accusata di voler compiere un attentato con una bombola di gas in cui rimase sfigurata al volto).

Eppure, per tutto il pomeriggio si è parlato di ripresa immediata della guerra perché l’accordo si stava sbriciolando tanto che c’è stato anche l’intervento di Biden, che ha parlato al telefono con l’emiro e il primo ministro del Qatar, per salvare l’intesa.



Ripercorriamo le tappe di una giornata drammatica. Alle 16 (ora locale) i familiari degli ostaggi israeliani, ma anche quelli dei prigionieri palestinesi, si aspettano la replica di quanto avvenuto il giorno prima: doppia liberazione, festeggiamenti. Sia l’Egitto sia fonti militari israeliane fanno sapere: il secondo gruppo di 13 ostaggi è stato consegnato alla Croce rossa. Non è vero.

L’illusione dura pochi minuti. Si paventa un ritardo per «problemi tecnici». Ma la valanga s’ingrossa. Arriva la smentita, «no, gli ostaggi non sono stati consegnati». Pensare che fino a qualche ora prima si parlava della possibilità di prorogare il cessate il fuoco oltre i quattro giorni previsti e di aumentare il numero complessivo di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi da liberare. Tutto sembra crollare. Nel tardo pomeriggio appare lo spettro della rottura: significa proseguimento dell’incubo per gli ostaggi ma anche per chi abita nella Striscia di Gaza, perché torna la paura dei bombardamenti e si fermano i camion con gli aiuti umanitari. Hamas dice che non consegnerà il secondo gruppo di ostaggi.

A chiudere sono le brigate Al Qassam, l’ala militare, mentre i leader politici, che però sono in Qatar e in Libano, sembrano più possibilisti.

Eppure, i camion con cibo e carburante sono entrati. Ma Hamas contesta i criteri nella scelta dei prigionieri da liberare: sostiene che il patto prevedeva di scarcerare prima coloro che da più tempo sono in cella, ma lo Stato ebraico non starebbe rispettando questo criterio. Ore 19, esponenti dello Stato ebraico lanciano un ultimatum: «Hamas sa che se gli ostaggi non saranno rilasciati entro la mezzanotte, l’esercito riprenderà le operazioni di guerra. Abbiamo trasferito nel Nord della Striscia ben 61 camion di aiuti umanitari sui 200 passati oggi, tra cui cisterne di carburante e gas». Il messaggio è chiaro: se non saranno liberati altri ostaggi, riprenderanno gli attacchi. Qualche ora prima un aereo del Qatar, con a bordo funzionari dello Stato qatariota, era atterrato all’aeroporto di Tel Aviv, per giocare un ruolo di mediatori. Altri soggetti - in primis Egitto e Stati Uniti - si mobilitano per salvare l’intesa. I familiari degli ostaggi vivono ore di illusione prima e delusione poi. Verso sera il sito israeliano di Ynet rivela che c’è stata una riunione del gabinetto di guerra.

In una piazza di Tel Aviv si svolge una manifestazione, con centomila persone, per chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi, c’è chi chiede anche le dimissioni di Netanyahu. Alle 21 circola la notizia che l’applicazione dell’accordo riparte e festeggiano soprattutto quelli del kibbutz Beeri perché gli ostaggi interessati provengono da lì. Anche questa volta resta nelle mani di Hamas il piccolo Kfir, il bimbo di 10 mesi rapito con la mamma.



Lo spettro del fallimento della tregua appariva ancora più brutale se paragonato alle immagini circolate fin dal mattino sulla felicità dei primi tredici ostaggi tornati a casa. Premessa: alcuni dei rapiti liberati hanno raccontato che, prima di salire sui mezzi della Croce rossa, venerdì sera diversi palestinesi hanno lanciato pietre contro di loro, hanno temuto di essere linciati; inoltre, durante la prigionia sono stati nutriti solo con qualche manciata di riso al giorno. Ma ieri spiccava la forza dei quattro bambini che sembravano già avere messo alle spalle l’orrore vissuto (spiegavano però gli esperti israeliani: saranno necessari approfondimenti per capire quali ferite psicologiche siano rimaste). Ha colpito ad esempio la serenità di Ohad, il ragazzino con gli occhiali che ha compiuto nove anni mentre era prigioniero di Hamas insieme alla nonna e alla mamma (anche loro liberate). Nell’elicottero su cui è salito in una delle tappe del trasferimento lo si vede occupato con una delle sue grandi passioni, il cubo di Rubik; in ospedale un video lo mostra correre ad abbracciare il padre; altre foto lo ritraggono mentre mangia un gelato insieme a un gruppo di amici coetanei.

